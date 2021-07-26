Нафта дешевшає на тлі поширення нових штамів коронавірусу

Вересневі ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 1,5%, до 72,17 доларів за барель, в той час як нафта марки WTI впала на 1,7% до 70,80 доларів за барель.

У минулі вихідні кількість випадків коронавірусу продовжувала зростати, і деякі країни повідомляли про рекордне щоденне зростання і розширювали заходи ізоляції, які можуть уповільнити попит на нафту. У Китаї, найбільшому в світі імпортері сирої нафти, також спостерігалося зростання випадків захворювання COVID-19, в той час як країна боролася з сильними повенями і тайфуном в Центральній і східній частинах країни.

Як зазначив Авар Санду, старший менеджер з сировинних товарів сінгапурської компанії Phillips Futures, інвестори з нетерпінням чекають наступного засідання Федеральної резервної системи і даних по запасах нафти в США пізніше на цьому тижні для визначення напрямку цін.

Сильний попит в США і очікування обмеженої пропозиції підтримують ціни, дозволяючи обом контрактам відновитися після 7%-ного спаду в минулий понеділок.

"Мисливці за знижками масово приходили, коли ціна Brent опустилася нижче 70 доларів, а економічний попит на енергію виглядав стійким", - сказав Хоуі Лі, економіст сінгапурського банку OCBC.

Очікується, що світові нафтові ринки залишаться в дефіциті, незважаючи на рішення Організації країн-експортерів нафти і їх союзників збільшити видобуток до кінця року.