Нафта дешевшає на тлі коронавірусу в Китаї і доповіді ООН з клімату

Ціни на нафту знизилися на 4% в понеділок, 9 серпня, продовживши різке падіння минулого тижня. Нафта дешевшає на тлі зростання долара США і побоювань, що нові обмеження, пов'язані з коронавірусом, в Азії, особливо в Китаї, можуть уповільнити відновлення світової економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Попередження групи ООН про зміну клімату також додало похмурого настрою після того, як минулого місяця пожежі охопили Грецію, а частина Європи постраждала від смертоносних повеней.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 4,2%, до 67,88 доларів за барель зниження падіння на 6% минулого тижня, що стало найбільшим тижневим збитком за чотири місяці. Ф'ючерси на нафту марки WTI впали на 4,3%, до 65,43 доларів після падіння майже на 7% минулого тижня.

Аналітики ANZ вказали на нові обмеження в Китаї, другому за величиною споживачеві нафти у світі, як на головний фактор, що затьмарює перспективи зростання попиту. Обмеження включають скасування рейсів, попередження 46 міст про заборону поїздок і обмеження на громадський транспорт і послуги таксі в 144 найбільш постраждалих районах.

У понеділок Китай повідомив про 125 нових випадків COVID - 19 порівняно з 96 днем. У Малайзії і Таїланді кількість інфекцій било щоденні рекорди.

Зростання долара США до чотиримісячного максимуму по відношенню до євро також чинило тиск на ціни на нафту після того, як в п'ятницю вийшов в п'ятницю сильніший, ніж очікувалося, звіт про зайнятість в США підштовхнув ставки на те, що Федеральна резервна система може діяти швидше, щоб посилити грошово-кредитну політику США.

Сильніший лолар США робить нафту дорожчою для власників інших валют.