Нафта дешевшає через COVID-19 в Європі і зміцнення долара

Ціни на нафту впали в п'ятницю, 16 жовтня, через побоювання, що зростання числа випадків COVID-19 в Європі та США скоротить попит у двох найбільших у світі регіонах-споживачах палива. Крім того, зміцнення долара також чинить тиск на ціни.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Грудневі ф'ючерси на нафту Brent впали на 0,53%, до 42,94 долара за барель на 11:35 за київським часом, у той час як ф'ючерси на нафту марки WTI з постачанням в листопаді впали на 0,34%, до 40,82 долара за барель.

Обидва еталони трохи знизилися напередодні і, швидше за все, залишаться малорухомими за тиждень.

"Побоювання з приводу ослаблення попиту на паливо в Європі за відновлення поширення COVID-19 і підвищення курсу долара США по відношенню до євро чинили тиск на настрої інвесторів", - сказав Кадзухіко Сайто, головний аналітик Fujitomi Co.

В Європі деякі країни відновлюють комендантську годину і блокування, щоб боротися зі сплеском нових випадків коронавірусу, а Велика Британія в п'ятницю запровадила більш жорсткі обмеження COVID-19 в Лондоні.

Кількість випадків пандемії різко зросло на Середньому Заході США і за його межами, при цьому кількість нових інфекцій і госпіталізацій зросло до рекордних рівнів, що є поганою ознакою епідемії по всій країні в міру похолодання.

У п'ятницю долар дорожчає до основних валют, оскільки зростання числа випадків коронавірусу і зупинка переговорів щодо стимулювання економіки США змусили інвесторів нервувати, шукаючи безпечні активи.

Як повідомляло РБК-Україна, за січень-вересень імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну впав на 39% до 5,718 млрд доларів через зниження цін на паливо.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогнозні ціни на 2022 рік і довгострокові прогнози цін на нафту марки Brent і WTI.