Нафта Brent подорожчала до 45 доларів в надії на вакцину від COVID-19

Ціна нафти марки Brent в середу, 11 листопада перевищила 45 доларів за барель. Нафта подорожчала до двомісячного максимуму надії на ефективну вакцину проти COVID-19.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ціна на нафту марки Brent досягла рівня 45,30 доларів, нафта WTI додала 2,3%, до 42,30 доларів за барель. Обидві марки виросли у вівторок майже на 3%.

"Новини на цьому тижні про вакцину від коронавірусу були обнадійливими і мали сильну підтримку цінам на нафту в понеділок і вівторок", - сказав Джованні Стауново, нафтовий аналітик UBS.

Банк попередив, що обмеження в Європі і відновлення видобутку нафти в Лівії можуть вплинути на ціни в короткостроковій перспективі, але прогнозує нафту на рівні 60 доларів за барель до кінця 2021 року.

На цьому тижні ціни на нафту марки Brent і в США виросли приблизно на 14%, оскільки дані випробувань показали, що експериментальна вакцина проти COVID-19, розроблена Pfizer Inc і німецькою BioNTech, була ефективною на 90%.

Хоча ціни на нафту підтримуються позитивними новинами про вакцину, перспективи попиту на паливо залишаються туманними, оскільки карантинні обмеження були відновлені в Європі.

"Оскільки попит на нафту знижується в порівнянні з пропозицією, такі рівні цін не виправдані в короткостроковій перспективі", - сказав глава нафтових ринків Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.

Як повідомляло РБК-Україна, світові фондові індекси злетіли до рекордних значень після того, як компанія Pfizer 9 листопада заявила, що її експериментальна вакцина більш ніж на 90% ефективна в запобіганні COVID-19.

Ціни на нафту 9 листопада зросли на 10%, що стало найбільшим денним приростом більш ніж за шість місяців.