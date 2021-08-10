Нафта Brent знову піднялася вище 70 доларів, незважаючи на зростання випадків COVID-19

Ціни на нафту зросли у вівторок, 10 серпня, піднявшись з тритижневого мінімуму на попередній сесії. Але зростання, ймовірно, буде обмежене через побоювання, що зростання кількості випадків COVID-19 і обмеження в Китаї знизять попит на паливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Нафта марки Brent подорожчала на 1,5%, до 70,10 доларів за барель до 10:30 за київським часом після падіння на 2,3% в понеділок. Нафта WTI подорожувала на 2,0%, до 67,78 долара за барель, знизившись 2,6% на попередній сесії.

У понеділок Китай повідомив про більшу кількість випадків зараження COVID-19 під час останнього спалаху захворювання, що, за словами аналітиків, стало найбільшим випробуванням стратегії Пекіна щодо нульового зараження.

Деякі міста Китаю, який є найбільшим імпортером сирої нафти в світі, активізували масові тестування, оскільки влада намагається викорінити поширення високоінфекційного варіанту коронавірусу Delta.

"Існує ще багато невизначеності щодо того, як розвиватиметься ситуація з COVID - 19 у Китаї, і що це означає Для попиту та цін на нафту", - йдеться в повідомленні Ing Economics, додавши, що зміцнення долара США також тисне на ціни.

У Сполучених Штатах Сенат збирається проголосувати за прийняття закону про інфраструктуру на 1 трильйон доларів у вівторок, який, якщо він буде прийнятий, підвищить зростання економіки і попит на нафтопродукти, вважають аналітики.

Але зростання кількості випадків COVID - 19 погіршує перспективи економічного зростання і загального споживання.

"Інвестори також ставлять під сумнів відновлення в США на тлі зростання числа випадків захворювання. Обсяг авіаперевезень в США призупинився протягом майже двох місяців через триваючі обмеження на поїздки", - йдеться в повідомленні ANZ Research.