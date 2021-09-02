Недостатньо вакцинованих: Норвегія знову відклала пом'якшення карантину

Уряд Норвегії втретє відклав скасування карантинних обмежень в країні. Оскільки влада хоче, щоб в країні було вакциновано якомога більше громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.
Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг заявила, що ризикувати зі скасуванням обмежень в даний час не варто, оскільки пройде зовсім небагато часу.
Четвертий етап урядової стратегії відновлення роботи був скасований і буде замінений скасуванням всіх карантинних заходів. До оголошення очікувалося, що обмеження будуть зняті приблизно 12 вересня.
Однак у Норвегії влада заявила, що послаблять правила проведення заходів з використанням covid-сертифікатів.
Уряд заявив, що він послабить правила для заходів, що використовують сертифікати Covid.
На заходах з сертифікатом, коли всі присутні сидять на певних місцях, в приміщенні може перебувати до 5 тисяч осіб (замість 3 тисяч) і до 10 тисяч на відкритому повітрі (замість 7 тисяч).
Проте місткість залів як і раніше буде складати тільки 50% від їх місткості. Зміни набирають чинності з 4 вересня.
Нагадаємо, в перший раз уряд Норвегії відклав зняття всіх обмежень на початку липня.
Наприкінці липня влада заявила, що не будуть послаблювати обмеження через" Дельта " штаму коронавірусу.