Недостатньо вакцинованих: Норвегія знову відклала пом'якшення карантину

Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг заявила, що ризикувати зі скасуванням обмежень в даний час не варто, оскільки пройде зовсім небагато часу.

Четвертий етап урядової стратегії відновлення роботи був скасований і буде замінений скасуванням всіх карантинних заходів. До оголошення очікувалося, що обмеження будуть зняті приблизно 12 вересня.

Однак у Норвегії влада заявила, що послаблять правила проведення заходів з використанням covid-сертифікатів.

Уряд заявив, що він послабить правила для заходів, що використовують сертифікати Covid.

На заходах з сертифікатом, коли всі присутні сидять на певних місцях, в приміщенні може перебувати до 5 тисяч осіб (замість 3 тисяч) і до 10 тисяч на відкритому повітрі (замість 7 тисяч).

Проте місткість залів як і раніше буде складати тільки 50% від їх місткості. Зміни набирають чинності з 4 вересня.