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Недостаточность западной помощи не позволяет Украине создавать эффективные боевые подразделения, - ISW

Иллюстративное фото (x.com/GeneralStaffUA)
Автор: Вадим Ребрина

Украина приняла меры по устранению недостатка человеческих ресурсов в армии. Но задержка и недостаточность западной военной помощи продолжают ограничивать ее способность создавать эффективные боевые подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Там отметили недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью CNN о том, что Украине "нужно 14 бригад, чтобы быть готовыми" к неопределенному требованию, и что Украина не смогла оснастить даже четыре из этих бригад.

Зеленский отметил, что Украина наращивает внутреннее производство беспилотников и перебрасывает технику со складов или из резервных бригад, чтобы попытаться компенсировать недостаточную военную помощь Запада.

По словам президента, это недостаточное обеспечение, в частности, бронетехникой и артиллерийскими боеприпасами, привело к потерям украинского личного состава.

"ISW давно оценивает, что способность Украины защищаться от российских наступательных операций и бросить вызов инициативе на ТВД в значительной степени зависит как от предоставления военной помощи Западом, так и от усилий Украины восстановить существующие подразделения и создать новые — последним из которых Украина уделила значительное внимание", – говорится в отчете Института.

Тем не менее, создание большего количества украинской пехоты без соответствующего увеличения механизированной техники существенно не повысит боеспособность Украины, отметили аналитики ISW.

Напомним, Зеленский заявил, что в настоящее время в Украине наблюдается нехватка вооружения. Поэтому страна не может оснастить даже 4 из 14 бригад, которые нужно подготовить.

В то же время, Запад ограничивает Украину в применении дальнобойных средств для ударов вглубь российской территории, что не позволяет Киеву эффективно бороться с террористическими обстрелами.

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