"Недоработанные фейки". Буданов прокомментировал вбросы россиян о своей "смерти"

"Я это воспринимаю довольно смешно и реагирую так же. Фейки на то и фейки, чтобы вызвать какую-то реакцию у аудитории. Но это недоработанные фейки, скажем так. Все же понимали, что со мной все нормально, ну те люди, которые это делали" , - сказал Буданов.

Руководитель ГУР отметил, что российские пропагандисты, распространявшие информацию о его смерти, "четко понимали, что фейк будет развенчан и они выставят себя дураками".

"Но они поймали на крючок таких "всемирно известных экспертов" вроде Ильи Кивы, который с пеной в рот рассказывал, что я сначала погиб, потом воскрес, потом в кому впал. Ну пусть люди забавляются, почему бы и нет", - добавил Буданов.

Фейки о смерти Буданова

Кремлевские пропагандисты придумали фейк о якобы смерти главы ГУР Кирилла Буданова. Для распространения ложной информации использовали логотип страницы одного из украинских СМИ.

По информации российских пропагандистов, Буданов якобы "погиб" от недавнего ракетного удара, а в Национальном центре "Украинский дом" даже подготовились к его "похоронам".

Не первые фейки о смерти представителей военной "верхушки" Украины

Российские пропагандисты не впервые "хоронят" представителей военного командования Украины. К примеру, ранее в России сообщали и о смерти, и ранении главнокомандующего Валерия Залужного и смерти генерала Александра Сырского.

Следует отметить, что такими фейками российская пропаганда пытается в очередной раз посеять панические настроения среди населения.