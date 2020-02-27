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За тиждень коронавірус уразив 20 нових країн

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В Україні коронавірус не зафіксовано

Впродовж тижня перші випадки зараження коронавірусом зафіксували у 20 країнах світу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Так, за останній тиждень зараження коронавірусом підтвердили у 20 країнах Європи, Південної Америки, Африки та Близького Сходу. Коронавірус був зафіксований у таких країнах як:

  • Ліван;
  • Оман;
  • Ізраїль;
  • Афганістан;
  • Греція;
  • Данія;
  • Австрія;
  • Естонія;
  • Румунія;
  • Північна Македонія;
  • Грузія;
  • Пакистан;
  • Норвегія;
  • Іспанія;
  • Бразилія;
  • Алжир;
  • Швейцарія;
  • Хорватія;
  • Бахрейн;
  • Кувейт.

Найбільша кількість підтверджених випадків інфікування спостерігається в Італії - 400, та в Ірані - 141. У зв'язку зі спалахом коронавірусу в Ірані країни Близького Сходу почали масово закривати свої кордони.

Зазначимо, за офіційними даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні станом на 27 лютого не виявлено жодного випадку зараження коронавірусом COVID-19.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про підтвердження першого випадку зараження коронавірусом в Естонії. Вірусом захворів іноземець, який проживає в Естонії на постійній основі.

Також перший випадок зараження коронавірусом було зафіксовано в Данії. Заражена особа нещодавно повернулася в країну після відпочинку на гірськолижному курорті на півночі Італії.

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