За тиждень енергетики повернули світло для 53 тисяч родин у двох областях, - ДТЕК

"Тільки за минулий тиждень електромонтери ДТЕК відновили постачання світла майже 45 тисячам осель мешканців області у 67 населених пунктах Бахмутського, Краматорського, Волноваського та Покровського районів Донеччини. Для більшості цих родин електропостачання доводилося відновлювати понад 10 разів, через постійні руйнування електромереж", - повідомили в енергокомпанії.

Під ворожим прицілом були Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

"Попри це за тиждень енергетики відновили електропостачання майже 8,5 тисячам родин у 16 населених пунктах", - зазначають в ДТЕК.

Без світла поки лишається 83 тисячі осель на Донеччині та майже понад 350 осель у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.