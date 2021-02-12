За тиждень у Данії та Німеччині затримали 14 підозрюваних в підготовці теракту

У Данії за тиждень затримали 13 осіб, підозрюваних у підготовці теракту на території цієї країни або в Німеччині. Ще одного затримали в ФРН.

Про це журналістам заявила поліція Данії на брифінгу в п'ятницю, 12 лютого, передає Reuters .

Повідомляється, що за минулий тиждень у Данії було заарештовано 13 людей за придбання вогнепальної зброї та інгредієнтів для виготовлення вибухових речовин. Їх підозрюють у плануванні теракту в Данії чи Німеччині.

При цьому, за даними данського видання cphpost.dk, загалом затримано 14 осіб, сімом з яких вже обрали запобіжний захід - вони залишаться під вартою до 2 березня. Судове засідання відбулося у закритому режимі з посиленою охороною.

Ще шість підозрюваних залишатимуться під вартою до 23 лютого - дві жінки та чотири чоловіка. Одного чоловіка заарештували у Німеччині.

Ймовірно, більшість затримань було здійснено під час операції в Зеландії у вихідні 6-8 лютого.