Невеликий спад. В Україні 14 634 нових COVID-випадки: де найбільше

В Україні підтвердили 14 634 нових COVID-випадки. Найбільше нових заражень в Харківській, Одеській та Житомирській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
В Україні госпіталізували 912 осіб; летальних випадків - 330; одужали - 4 598 осіб. Протестували методом ПЛР - 34 540, методом ІФА - 6487, експрес-тестами - 27 542.
Найбільше нових випадків за добу в Харківській (+1687), Одеській (+1262), Житомирській (+1042), Запорізькій областях (+1037).
В Україні захворіли - 2 784 039 осіб; одужали - 2 380 374 особи; летальних випадків - 64 202.