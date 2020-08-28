Невелике зростання: що відбувається з курсом долара 28 серпня

В обмінних пунктах України 28 серпня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 27,61 гривень за долар. Курс євро виріс на 18 копійок до 32,68 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,38 (27,35 - 27 серпня), продажу - 27,61 (27,58 - 27 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,17 (32,06 - 27 серпня), продажу - 32,68 (32,50 - 27 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,42 (3,39 - 27 серпня), продажу 3,77 (3,77 - 27 серпня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 28 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 27,47 гривень за долар, курс купівлі до 27,45 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 19 копійки до 32,66 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 28 серпня довідковий курс на рівні 27,47 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 27 серпня (27,45 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,40 - 27,60 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, Мінекономіки поліпшило очікування на 2020 рік за курсом долара. Міністерство очікує, що середньорічний курс у 2020 році становитиме 27 гривень за долар (в офіційному прогнозі - 29,5 гривень за долар), наприкінці року - 28,3 гривень +/- 1 гривня (в офіційному прогнозі - 30 гривень за долар)

Як повідомляло РБК-Україна, глава НБУ Кирило Шевченко заявив, що визнання банку "Аркада" неплатоспроможним не позначиться на банківській системі України, оскільки спеціалізований банк займав невелику частку.