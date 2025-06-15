Опасность на тарелке: какое мясо чаще всего содержит антибиотики в Украине

Почему антибиотики попадают в мясо?

Антибиотики активно используются в животноводстве по нескольким причинам:

Лечение болезней

Как и люди, животные болеют, и антибиотики используются для лечения бактериальных инфекций.

Профилактика заболеваний

В крупных хозяйствах, где животные содержатся в тесных условиях, антибиотики часто применяются для профилактики распространения болезней, даже если животные не болеют.

Стимуляция роста

В некоторых странах (хотя в ЕС это запрещено) антибиотики добавляют в корма для ускорения набора веса животными. Это так называемые "стимуляторы роста".

После применения антибиотиков у животных остаются остатки этих веществ в мясе, молоке или яйцах. Если не соблюдать так называемый "период выведения" (время, необходимое для полного выведения препарата из организма животного перед забоем), эти остатки попадают на наш стол.

Чем грозит потребление мяса с антибиотиками?

Основная и самая страшная угроза - это развитие антибиотикорезистентности. Бактерии, постоянно контактирующие с антибиотиками (даже в небольших количествах через пищу), со временем мутируют и становятся невосприимчивыми к действию этих препаратов.

Когда такая резистентная бактерия попадает в организм человека, она может вызвать инфекцию, которую будет крайне трудно или даже невозможно вылечить имеющимися антибиотиками.

Это приводит к:

Длительному лечению и осложнениям.

Использованию более сильных, дорогих и более токсичных препаратов.

Увеличению риска смерти от ранее излечимых инфекций.

Нарушению микрофлоры кишечника человека, что может привести к проблемам с пищеварением, снижению иммунитета и другим проблемам со здоровьем.

Аллергические реакции у чувствительных людей.

Какое мясо в Украине чаще всего содержит антибиотики?

К сожалению, в Украине системный мониторинг остатков антибиотиков в мясе недостаточен, и доступ к официальным данным ограничен. Однако, основываясь на общих тенденциях мирового животноводства, данных общественных организаций и отдельных экспертных оценок, можно выделить категории мяса, которые находятся в зоне наибольшего риска:

Курятина (мясо бройлеров)

Это, пожалуй, лидер по потенциальному содержанию антибиотиков. Промышленное выращивание кур-бройлеров предусматривает их быстрый рост в очень плотных условиях. Для предотвращения распространения болезней в таких условиях и для ускорения набора веса часто используются антибиотики. Короткая продолжительность жизни бройлеров увеличивает риск того, что период выведения антибиотиков не всегда соблюдается.

Свинина

Крупные свинокомплексы также активно используют антибиотики для профилактики и лечения болезней, особенно у молодняка. Интенсивное выращивание свиней может приводить к применению препаратов, остатки которых могут оставаться в мясе.

Индюшатина

Хотя индюшатина часто позиционируется как более диетический и здоровый вариант, условия ее промышленного выращивания также могут предусматривать использование антибиотиков.

Говядина (промышленные фермы)

На крупных животноводческих комплексах, где скот содержится для быстрого набора массы, также применяются антибиотики. Однако, риск может быть меньше, чем у птицы или свинины, особенно если речь идет о выращивании на свободном выпасе или б