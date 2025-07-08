Опасная привычка? Украинцам объяснили, можно ли приносить на кладбище искусственные цветы

Когда-то традиция приносить на кладбище искусственные цветы стала для многих украинцев удобной альтернативной живым растениям. Однако в последнее время все больше людей начинают отказываться от такой практики.

Подробнее о том, кто и когда придумал изготавливать искусственные цветы, почему традиция приносить их на кладбище приобрела в определенный период особую популярность, а также почему украинцам стоит полностью отказаться от такой практики, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Кто и когда придумал изготавливать искусственные цветы

Согласно данным ученых, еще в 3000 году до нашей эры украшать себя искусственными цветами было модно среди египтян.

Через некоторое время - около 350 года до нашей эры - такую традицию позаимствовали греки. Популярными украшения в виде цветов были также и в Древнем Китае.

При этом изготавливать искусственные цветы в древности могли из природных и даже ценных материалов - растительных волокон, перьев, пергамента, дерева, глины, фарфора, золота и т.д.

Когда искусственные растения начали приносить на кладбище

Традиция приносить искусственные цветы и венки на кладбище, чтобы украшать ими могилы - относительно молодая, ведь промышленное производство таких ритуальных вещей и поставки их на рынок начались только в конце прошлого века.

Считается, что на территории Украины особую популярность такой искусственный (и часто - пластиковый) декор получил во времена СССР. Впоследствии такая практика закрепилась как часть погребальной культуры.

После обретения независимости некоторые из украинцев продолжили традицию использования в ритуальных обрядах искусственных украшений, ведь их массово начали поставлять, в частности, китайские производители.

Чем именно искусственные цветы "покорили" некоторых из украинцев

Сегодня благодаря использованию новейших технологий и материалов (тканей, пластика, силикона, латекса) искусственные цветы и растения иногда трудно отличить от настоящих. Следовательно, некоторые могут отдавать им предпочтение именно из-за этого.

Кроме того, популярность искусственных цветов может объясняться "удобством", ведь они:

не вянут;

не требуют ухода;

дольше, чем настоящие, выглядят привлекательно;

могут быть более яркими или оригинальными, чем настоящие;

могут стоить дешевле, чем настоящие.

Популярны ли искусственные цветы в ритуальных услугах до сих пор

Бывший сотрудник одной из компаний на рынке ритуальных услуг Киева Владислав в комментарии РБК-Украина рассказал, что сегодня при погребении люди выбирают "стандартный набор".

Речь идет о гробе и принадлежностях к нему, церковном наборе, кресте (если запланирована кремация - то без креста), венках разных цветов и размеров и т.д.

"В сфере ритуальных услуг, конечно, до сих пор продают неживые цветы, венки. Это - их дело, и они это делают", - признал эксперт.

В то же время он отметил, что экология в мире сейчас "и так не на высшем уровне", стало быть с этой точки зрения искусственные цветы "вообще запрещено приносить на кладбище".

"Что касается церкви, сейчас все больше священников также против искусственных цветов. И они предупреждают людей - приносить только живые цветы, чтобы не навредить экологии", - поделился Владислав.

Что говорят об искусственных цветах на кладбище в ПЦУ

Еще ранее в пресс-службе Православной Церкви Украины призвали граждан возлагать на могилы родных живые цветы или саженцы и не использовать пластиковые венки и другие изделия - чтобы "оберегать планету от загрязнения ради будущих поколений".

Тем временем ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерей ПЦУ Георгий Коваленко в комментарии РБК-Украина напомнил, что "у Бога - нет мертвых".

"У Бога - все живые! Поэтому и цветы на кладбище стоит приносить не искусственные", - объяснил священник.

Кроме того, он подчеркнул и другую причину - почему приносить на кладбище искусственные растения не нужно.

"Еще одна причина, по которой Церковь не советует украшать могилы пластиковыми цветами, экологическая", - заметил протоиерей ПЦУ.

Как относятся к искусственным цветам в Минприроды

Старший проектный менеджер реформы управления отходами Команды восстановления и поддержки реформ Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Вусык в комментарии РБК-Украина рассказала, что вопрос личного вклада в уменьшение вреда окружающей среде приобретает особое значение в контексте:

полномасштабной войны;

ежедневных обстрелов;

уничтожения экосистем;

критической экологической ситуации во многих регионах Украины.

"Мы не можем повлиять на масштабы экологической катастрофы, вызванной военными действиями, однако в наших силах - сделать сознательный выбор там, где это возможно", - подчеркнула она.

По словам эксперта, отказ от использования искусственных цветов на кладбищах является одним из таких решений.

Почему искусственные растения и венки на кладбищах опасны

Елена Вусык объяснила, что "искусственные пластиковые цветы и венки - это не только визуально недолговечная ритуальная атрибутика, но и источник серьезного загрязнения окружающей среды".

"Они изготавливаются из смеси пластиков, синтетических тканей, проволоки, клея и красителей. После поминальных дней или захоронений эти изделия массово попадают на свалки или сжигаются под открытым небом", - напомнила специалист.

Это, по ее словам, приводит к загрязнению почв, вод и воздуха токсичными веществами, среди которых - тяжелые металлы, формальдегид, диоксины и другие канцерогены.

Особенно опасным является при этом открытое сжигание таких отходов.

"По оценкам экологов, вредные вещества могут распространяться на десятки километров, загрязняя воздух и представляя угрозу для здоровья людей, особенно детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями", - поделилась эксперт.

Запрещает ли закон в Украине искусственные растения

Вусык сообщила, что сейчас в Украине нет законодательного запрета на использование искусственных цветов.

В то же время необходимые меры по этому поводу принимают местные органы власти.

"Некоторые общины приняли решение об ограничении использования такой атрибутики на местном уровне", - рассказала специалист.

Кроме того, по ее словам, "неоднократно с призывами отказаться от пластиковых венков обращались представители всех основных церквей Украины".

"Подчеркивая, что такая традиция не имеет религиозного или богословского значения, а является лишь наследием советского прошлого", - уточнила специалист.

Она напомнила также, что закон Украины "Об управлении отходами" четко определяет иерархию действий в сфере обращения с отходами, где наивысшим приоритетом является предотвращение образования отходов.

"А это как раз то, что может сделать каждый, выбрав альтернативу - например, живые цветы в горшках или другие природные символы памяти", - объяснила специалист.

В заключение эксперт Команды поддержки реформ Минприроды призвала всех граждан:

проявить экологическое сознание;

воздержаться от использования искусственных пластиковых цветов на кладбищах.

"Сегодня это не просто вопрос эстетики или удобства - это наш личный вклад в защиту здоровья украинцев и сохранение природы в условиях войны. Потому что когда окружающая среда страдает ежедневно от ударов ракет и дронов, ответственное отношение к бытовым решениям приобретает еще больший вес", - подытожила Вусык.