Опасная вода. Какие риски несет наводнение из-за подрыва ГЭС и есть ли угроза эпидемии

Почему вода стала опасной

Южные регионы Украины оказались под угрозой остаться без чистой воды. В Министерстве здравоохранения предупредили, что после теракта на Каховской ГЭС в водоемы и колодцы могут попасть опасные химические вещества и возбудители инфекционных болезней.

По словам главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина в эфире телемарафона, в настоящее время существует высокая вероятность заражения острыми кишечными инфекциями на подтопленных территориях.

"Речь идет о дизентерии, возможных случаях холеры и об общей рамке острых кишечных инфекций, таких как стафилококковые инфекции", – отметил он.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина инфекционист, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий, причинами инфекционной угрозы является большой разлив воды с затоплением мест хранения агрохимикатов, коровников и сооружений, где находились животные. Подтоплены также деревни, где зачастую используются выгребные ямы для уборных, кладбища.

"Все опасные вещества, которые есть в таких местах, уже попадают в водоемы и будут распространяться ниже по течению, если там есть инфекционный возбудитель", – говорит эксперт.

Фото: возбудители инфекционных болезней могут попасть в воду из уличных туалетов в частных домах, мусорных свалок, кладбищ (Getty Images)

Водопроводная, бутилированная или из колодца: какую воду можно использовать

Жителям пострадавших от затопления регионов Минздрав рекомендует отдавать предпочтение бутилированной или артезианской воде для питья. Для хозяйственных нужд, приготовления пищи обязательно фильтровать или кипятить воду.

"Если есть доступ к бутылированной воде, ей нужно отдавать предпочтение. Надо обеспечивать фильтрацию воды там, где это возможно, если вода мутная или грязная. Воду нужно хранить в чистой закрытой таре, которую можно получить в пунктах раздачи воды", – приводит рекомендации главный санврач Украины Игорь Кузин.

Водопроводная вода централизованного снабжения более безопасна, так как проходит специальную обработку для обеззараживания. В Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской областях ужесточен контроль и по состоянию на 7 июня не было зафиксировано изменений показателей качества централизованного водоснабжения, заявил Кузин.

При этом на подтопленных территориях водопроводную воду следует термически обрабатывать и фильтровать перед использованием.

Вода из колодцев или скважин во дворе стала опасной, это подчеркивают в Минздраве. Эксперт Федор Лапий также отмечает, что с подтоплением не только поднялся уровень грунтовых вод, в колодцы могли попасть химикаты, продукты жизнедеятельности, поэтому употреблять воду из открытых источников нельзя.

Если кроме воды из непроверенных источников других вариантов нет, Федор Лапий рекомендует использовать таблетки для обеззараживания и обязательно кипятить воду.

Кстати, главный санврач Игорь Кузин сообщил, что в настоящее время в Херсонской области обеспечено 600 тысяч специальных таблеток для обеззараживания воды для раздачи гражданскому населению. Также на местах работают специалисты Центра по контролю и профилактике болезней и отбирают пробы воды из водоемов и колодцев.

Угроза ботулизма. Как не отравиться рыбой

После спада уровня воды в обмелевших водоемах начнется массовый мор рыбы. Это явление уже наблюдается на Днепропетровщине и прогнозируется в других пострадавших регионах в ближайшие дни.

Собирать и готовить мертвую рыбу категорически запрещено! В Минздраве напоминают, что не существует никаких способов приготовления, которые сделают такую рыбу безопасной. Ее нельзя жарить, варить, консервировать, сушить или вялить.

Рыба из водоемов на подтопленных территориях может быть заражена паразитами, возбудителями инфекций, содержать химические вещества.

Наибольшая угроза при употреблении этой рыбы – заболевание ботулизмом. Его патогенные бактерии производят ботулотоксин – один из сильнейших среди всех известных биологических ядов. Он устойчив к воздействию внешних факторов, вызывает паралич, а при несвоевременной диагностике может привести к смерти.

Симптомы заражения включают усталость, головокружение, головную боль, тошноту, рвоту, вздутие живота, запор, паралич дыхательных путей, иногда повышение температуры.

Один из характерных признаков инфицирования – снижение четкости зрения, "пелена" перед глазами, сухость во рту и горле.

При возникновении любого из указанных симптомов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. В Министерстве здравоохранения отмечают, что медицинская система страны готова к возможным случаям ботулизма – в наличии достаточное количество противоботулиновой сыворотки.

Фото: в подтопленных регионах есть риск ботулизма из-за зараженной рыбы (Виталий Носач, РБК-Украина)

Насколько высок риск эпидемии

Загрязнение химикатами и сточными водами с инфекционными возбудителями несет эпидемические риски для пострадавших регионов, но также следует учитывать влияние войны.

Из-за боевых действий и российской оккупации в этом году не будет сезона летнего отдыха на Юге. Также нет масштабных аграрных работ, которые требуют большого количества воды для систем орошения, в результате чего урожай с таких полей мог быть потенциально опасным.

По мнению Федора Лапия, реальная опасность эпидемии не критична. Если бы речь шла о курортном сезоне, когда люди отдыхали и купались в дельте Днепра, где река впадает в Черное море, риск вспышки инфекционных болезней был бы в разы выше, добавляет эксперт.

В то же время система здравоохранения Украины готовится к возможным эпидемиологическим вызовам, врачи готовы к любому развитию событий.

Главный санврач Игорь Кузин рассказал, что есть резервы для оказания необходимой медицинской помощи, в частности при появлении случаев холеры. Ежегодно с 1 июня в Украине усиливаются мониторинговые мероприятия по холере, поэтому в регионах уже начались соответствующие исследования.

В областях, где есть подтопление, формируются запасы антибиотиков и средств для лечения острых кишечных инфекций. После спада воды противоэпидемическая служба будет применить максимальное количество профилактических мер, чтобы не допустить развития острых кишечных инфекций (дезинфекция территорий, лабораторные исследования воды и ее очистка).

"Также есть по меньшей мере 190 учреждений здравоохранения, которые должны оказывать помощь при возникновении чрезвычайных ситуаций. Эти учреждения здравоохранения находятся в режиме повышенной готовности и имеют не менее 80% свободных коек, которые можно использовать для экстренной госпитализации пациентов", – заявил Кузин.

Санврач добавил, что учреждения здравоохранения на территории Херсонской области не были подтоплены и продолжают работать.

Как уберечься от заражения

Министерство здравоохранения опубликовало перечень правил, выполнение которых поможет снизить риски инфекционных заболеваний на подтопленных территориях: