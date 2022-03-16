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У небі над Черкаською областю ППО збило ворожу ракету (фото)

ППО збило ворожу ракету (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

16 березня над Черкаською областю українське ППО збило ворожу ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Черкаської області.

Потерпілих серед населення немає.

У поліції зазначають, що ситуація в Черкаській області стабільна і контрольована. Уламки збитої ракети пошкодили лінію електропередач. Крім того, відбулось загоряння трави.

Наразі енергетики активно працюють над усуненням пошкоджень електромережі.

До слова, за фактом запуску ворогом ракети внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 110 Кримінального кодексу України "Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України".

Також українцям нагадали, що у жодному разі не можна ігнорувати повітряну тривогу і за потреби обов'язково спускатись в укриття.

У небі над Черкаською областю ППО збило ворожу ракету (facebook.com/cherkasypolice)

Раніше ми повідомляли, що біля Харкова українські військові збили черговий літак окупантів.

Також ми писали, що українська артилерія знищила 3 танки та БМП окупантів у Луганській області.

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