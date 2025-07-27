"Не учла нюанс": врачи подозревают Безуглую в обмане с синдромом Аспергера

Может ли быть у Безуглой синдром Аспергера?

Да. Но есть нюанс. Расстройства аутистического спектра, в том числе синдром Аспергера, о котором публично заявляет нардеп, относятся к категории F84 по Международной классификации болезней 10-го пересмотра.

Врач-психиатр Евгений Скрипник отмечает: если у лица официально установлен диагноз из категории F84, то согласно приказу Минздрава и СБУ №174/136 от 13.05.2002 г. допуск к государственной тайне не предоставляется.

Врач добавил, что сам по себе синдром Аспергера не является автоматическим запретом занимать определенные должности, но такой человек должен быть на учете у врача, и решение о его соответствии определенным должностям принимает только врач при осмотре, предоставляя заключение.

"По моему мнению, нардеп официально не имеет такого диагноза. Возможно, это очередной хайп с ее стороны, но она не учла нюанс относительно допуска к государственной тайне. Все-таки она - народный депутат, поэтому должна думать, прежде чем озвучивать такие диагнозы, в частности, думать и о последствиях", - отметил Скрипник.

Врач отмечает: "если именно этот диагноз у нее действительно есть, то работать в должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки она не имела права, то есть это было нарушение".

Другой врач-психиатр, профессор Борис Михайлов поддерживает коллегу относительно вероятности очередного хайпа со стороны Безуглой и отмечает, что сейчас о расстройствах аутистического спектра некоторые медийные и политические деятели заявляют чуть ли не как о какой-то "заслуге" и "особенности, отличающей их от других".

"Конкретно по Безуглой - трудно сказать. Это может быть и синдром Аспергера, и пограничная интеллектуальная недостаточность, и компенсированный синдром Дауна, и диссоциальное личностное расстройство или еще что-то. Или же ничего, то есть никакого диагноза. Заочно не определишь", - говорит Михайлов.

Однако при этом отмечает: у парламентария "есть ментальная скомпроментированность, это заметно".

"Но не факт, что речь идет о каком-то диагнозе", - подчеркнул психиатр и добавил, что "высокий порог страха, о котором рассказывает нардеп, с синдромом Аспергера не имеет никакой связи".

Что Безуглая говорит о своем диагнозе

Недавно Безуглая заявила, что имеет синдром Аспергера, или как она уточнила, нейроотличное мышление. Эту информацию она обнародовала в ответ на пост руководительницы коммуникаций Института экономических исследований Елены Шкарповой в Facebook.

Шкарпова в своем посте попыталась посмотреть на депутата, которая, по ее словам, "всех раздражает, удивляет и бесит", под другим углом.

В комментарии Безуглая объяснила, что ее мышление отличается от привычного.

"Я мыслю структурами, алгоритмами, верификацией. Те или иные факты, наблюдения накладываются друг на друга в единую базу данных, как в компьютере, и дальше выводится результат, который состоит из всех, по моему мнению, учтенных переменных", - сказала она.

Депутат также отметила, что чувствует эмоции "несколько иначе" и у нее высокий порог страха.

По ее словам, людям с синдромом Аспергера "очень трудно врать". Она добавила, что, к сожалению, некоторые ее коллеги использовали знания о ее особенности против нее.

Наконец Безуглая отметила проблему стигматизации.

"В обществе обидно видеть стигматизацию не только психологических особенностей... Это такая же проблема, как больные легкие или сердце. Это совсем другое, чем иметь особый характер или особенности мышления (другую "операционную систему") и так далее", - подчеркнула она.

Скриншот комментария Марьяны Безуглой (facebook.com/e.shkarpova)