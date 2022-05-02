"Не встиг москаль піти, як почалося". Жителів Київської області просять не палити траву

За останні дні в Київській області в рази збільшилася кількість пожеж в екосистемах. Місцевих жителів просять не палити траву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Знову за рибу гроші! Люди, ну як так? Не встиг москаль піти з Київської області, як почалося "генеральне прибирання" - знову горять відкриті території. Днями в Київській області в рази збільшилася кількість пожеж в екосистемах і на відкритих територіях: горять торф'яні поклади і сміття", - йдеться в повідомленні.

Тільки за останню добу було зафіксовано 5 випадків загорянь трав'яного настилу на площі понад 5 гектарів, сміття - 0,5 га і торфу - 0,8 га.

"Ми повинні розуміти, що масштабні пожежі в природних екосистемах провокують переважно самі люди. Адже саме громадяни досить часто нехтують правилами пожежної безпеки, залишаючи багаття або спалюючи сміття на присадибних ділянках", - зазначили в ДСНС.