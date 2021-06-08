"Не мотивує": експерт оцінив закон Зеленського про національний спротив
Військовий експерт Олег Жданов вважає, що законопроект президента про національний спротив не мотивує служити. Зокрема, через використання добровольців подалі від їх рідного дому.
Про це він розповів в коментарі РБК-Україна, йдеться у матеріалі "Армія добровольців. Як і навіщо у Зеленського вирішили створити національний спротив".
Крім того, експерт зазначає, що закон передбачає жорстку вертикаль підпорядкування.
"У чому сенс тероборони? У тому, що людина високо мотивована захистити власний будинок, власну сім'ю. Вони це вбивають в корені. Я, наприклад, як член тероборони не мотивований їхати в іншу область. Я ж записувався, щоб захищати свій будинок", - вважає він.
Нагадаємо, у Зеленського прокоментували можливість зберігання зброї бійцями тероборони.
Крім того, у Раді оцінили, скільки потрібно коштів на створення територіальної оборони.
Зазначимо, комітет Верховної ради з прав людини підтримав законопроект №5557 про національний спротив. Його автор - президент Володимир Зеленський.