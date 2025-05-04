"Не мог представить". Стало известно, кто первым в истории сбил российский "Кинжал"

Оператор зенитно-ракетного комплекса Patriot, по имени Дмитрий стал первым в мире, кто сбил российскую аэробаллистическую ракету "Кинжал".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.
Как рассказали в Воздушных силах, два года назад, 4 мая 2023 года, воины подразделения 96 зенитной ракетной Киевской бригады воздушного командования "Центр" уничтожили гиперзвуковую баллистическую ракету "Кинжал".
Это стало первым случаем в истории, когда эта ракета была перехвачена системой ПВО. Более того, россияне заявляли, что сделать это вообще невозможно.
Также Воздушные силы опубликовали видеоролик, в котором показали Дмитрия - оператора того самого ЗРК Patriot, развенчавшего российский миф о ракете.
"Когда началась война - я вступил в армию. Я даже не мог подумать, что я, простой программист, овладею ЗРК Patriot и собью первый "Кинжал" в мире", - рассказывает Дмитрий на видео.
Он добавил, что в тот день он и его собратья думали, что работают по российскому "Искандеру", но оказалось, что цель была "жирнее".
"Когда нашли обломки, мы узнали, что это был "Кинжал". Все были довольны", - сказал воин.
По словам Дмитрия, он высоко ценит своего командира, который является Героем Украины и мотивирует весь личный состав.
"Когда твой командир Герой Украины - у тебя нет шанса на ошибку", - резюмировал он.
Напомним, по данным издания The New York Times сегодня Украина имеет на вооружении 8 систем Patriot, которые способны перехватывать российскую баллистику, а также "Кинжалы". Кроме того, уже этим летом в Украину должна поступить 9-я система из Израиля. Еще одну - может предоставить Германия или Греция.
Однако в прошлом году президент Владимир Зеленский заявлял, что для полной защиты неба Украины нужно 25 систем Patriot.
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