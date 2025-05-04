"Не мог представить". Стало известно, кто первым в истории сбил российский "Кинжал"

Как рассказали в Воздушных силах, два года назад, 4 мая 2023 года, воины подразделения 96 зенитной ракетной Киевской бригады воздушного командования "Центр" уничтожили гиперзвуковую баллистическую ракету "Кинжал".

Это стало первым случаем в истории, когда эта ракета была перехвачена системой ПВО. Более того, россияне заявляли, что сделать это вообще невозможно.

Также Воздушные силы опубликовали видеоролик, в котором показали Дмитрия - оператора того самого ЗРК Patriot, развенчавшего российский миф о ракете.

"Когда началась война - я вступил в армию. Я даже не мог подумать, что я, простой программист, овладею ЗРК Patriot и собью первый "Кинжал" в мире", - рассказывает Дмитрий на видео.

Он добавил, что в тот день он и его собратья думали, что работают по российскому "Искандеру", но оказалось, что цель была "жирнее".

"Когда нашли обломки, мы узнали, что это был "Кинжал". Все были довольны", - сказал воин.

По словам Дмитрия, он высоко ценит своего командира, который является Героем Украины и мотивирует весь личный состав.

"Когда твой командир Герой Украины - у тебя нет шанса на ошибку", - резюмировал он.