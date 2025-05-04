ua en ru
Вс, 04 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Не мог представить". Стало известно, кто первым в истории сбил российский "Кинжал"

Киев, Воскресенье 04 мая 2025 21:00
UA EN RU
"Не мог представить". Стало известно, кто первым в истории сбил российский "Кинжал" Фото: Дмитрий, оператор ЗРК Patriot (кадр видео Воздушных сил)
Автор: Дмитрий Левицкий

Оператор зенитно-ракетного комплекса Patriot, по имени Дмитрий стал первым в мире, кто сбил российскую аэробаллистическую ракету "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.

Как рассказали в Воздушных силах, два года назад, 4 мая 2023 года, воины подразделения 96 зенитной ракетной Киевской бригады воздушного командования "Центр" уничтожили гиперзвуковую баллистическую ракету "Кинжал".

Это стало первым случаем в истории, когда эта ракета была перехвачена системой ПВО. Более того, россияне заявляли, что сделать это вообще невозможно.

Также Воздушные силы опубликовали видеоролик, в котором показали Дмитрия - оператора того самого ЗРК Patriot, развенчавшего российский миф о ракете.

"Когда началась война - я вступил в армию. Я даже не мог подумать, что я, простой программист, овладею ЗРК Patriot и собью первый "Кинжал" в мире", - рассказывает Дмитрий на видео.

Он добавил, что в тот день он и его собратья думали, что работают по российскому "Искандеру", но оказалось, что цель была "жирнее".

"Когда нашли обломки, мы узнали, что это был "Кинжал". Все были довольны", - сказал воин.

По словам Дмитрия, он высоко ценит своего командира, который является Героем Украины и мотивирует весь личный состав.

"Когда твой командир Герой Украины - у тебя нет шанса на ошибку", - резюмировал он.

Напомним, по данным издания The New York Times сегодня Украина имеет на вооружении 8 систем Patriot, которые способны перехватывать российскую баллистику, а также "Кинжалы". Кроме того, уже этим летом в Украину должна поступить 9-я система из Израиля. Еще одну - может предоставить Германия или Греция.

Однако в прошлом году президент Владимир Зеленский заявлял, что для полной защиты неба Украины нужно 25 систем Patriot.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Воздушные силы Украины Война России против Украины Кинжал
NEWS
Украина получит еще два Patriot. NYT узнало, кто поделится системами ПВО
Украина получит еще два Patriot. NYT узнало, кто поделится системами ПВО
DAILY
Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления
Дмитрий Сидоров, Юрий Дощатов Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления