"Не из пугливых". Стало известно, кто сегодня сбил Су-25 под Торецком

"Сегодня в небе над Бахмутским районом, российский Су-25 пытался прорваться и атаковать украинские позиции. Однако наши бойцы не из пугливых", - отметили в администрации.

В ОВА рассказали, что стрелок-зенитчик солдат 57-го отдельного батальона 104 бригады ТрО Ровенской области Павел Жалко вместе с зенитным ракетным отделением 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода мгновенно обнаружили цель. Рассчитали курс и осуществили пуск из ПЗРК "Игла".

"Поздравляем нашего бойца с достижением и продолжаем уничтожать врага!", - добавили в ОВА.