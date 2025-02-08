"Не из пугливых". Стало известно, кто сегодня сбил Су-25 под Торецком
Украинские защитники сегодня сбили российский штурмовик Су-25. Вражеский самолет точным выстрелом из ПЗРК сбил стрелок из Дубенщины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ровенской областной военной администрации.
"Сегодня в небе над Бахмутским районом, российский Су-25 пытался прорваться и атаковать украинские позиции. Однако наши бойцы не из пугливых", - отметили в администрации.
В ОВА рассказали, что стрелок-зенитчик солдат 57-го отдельного батальона 104 бригады ТрО Ровенской области Павел Жалко вместе с зенитным ракетным отделением 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода мгновенно обнаружили цель. Рассчитали курс и осуществили пуск из ПЗРК "Игла".
"Поздравляем нашего бойца с достижением и продолжаем уничтожать врага!", - добавили в ОВА.
Напомним, что военные сегодня в окрестностях Торецка уничтожили не только Су-25. Как ранее писало РБК-Украина военные 28-й ОМБр, вероятно, повредили вражеский вертолет.
Фейк о захвате Торецка
Заметим, что еще вчера днем в Министерстве обороны России заявили о захвате Торецка. Однако к вечеру в Вооруженных силах Украины опровергли российский фейк о захвате Торецка.
В комментарии РБК-Украина глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал, почему, по его мнению, россияне вбросили фейк о захвате Торецка.
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