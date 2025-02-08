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"Не из пугливых". Стало известно, кто сегодня сбил Су-25 под Торецком

Украина, Суббота 08 февраля 2025 21:21
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"Не из пугливых". Стало известно, кто сегодня сбил Су-25 под Торецком Фото: воины 28-й ОМБр уничтожили российский Су-25 (РОСЗМИ)
Автор: Карина Левицкая

Украинские защитники сегодня сбили российский штурмовик Су-25. Вражеский самолет точным выстрелом из ПЗРК сбил стрелок из Дубенщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ровенской областной военной администрации.

"Сегодня в небе над Бахмутским районом, российский Су-25 пытался прорваться и атаковать украинские позиции. Однако наши бойцы не из пугливых", - отметили в администрации.

В ОВА рассказали, что стрелок-зенитчик солдат 57-го отдельного батальона 104 бригады ТрО Ровенской области Павел Жалко вместе с зенитным ракетным отделением 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода мгновенно обнаружили цель. Рассчитали курс и осуществили пуск из ПЗРК "Игла".

&quot;Не из пугливых&quot;. Стало известно, кто сегодня сбил Су-25 под Торецком

"Поздравляем нашего бойца с достижением и продолжаем уничтожать врага!", - добавили в ОВА.

Напомним, что военные сегодня в окрестностях Торецка уничтожили не только Су-25. Как ранее писало РБК-Украина военные 28-й ОМБр, вероятно, повредили вражеский вертолет.

Фейк о захвате Торецка

Заметим, что еще вчера днем в Министерстве обороны России заявили о захвате Торецка. Однако к вечеру в Вооруженных силах Украины опровергли российский фейк о захвате Торецка.

В комментарии РБК-Украина глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал, почему, по его мнению, россияне вбросили фейк о захвате Торецка.

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