"Не ідеальна, але рятує життя": AstraZeneca захищає свою вакцину від COVID

Вакцина від коронавірусу розробки AstraZeneca не ідеальна, але врятує тисячі життів. І буде вироблятись масштабно.

Він зазначив, що вони стануть найбільшим виробником вакцини в світі. Компанія планує вийти на виробництво 200 мільйонів доз до квітня.

"Ідеальна Вакцина? Ні. Але вона чудова. Хто ще зробить 100 мільйонів доз в лютому. Ми зможемо врятувати тисячі життів і це те, заради чого ми приходимо на роботу кожен день", - сказав Сорио.

Він упевнений, що в результаті вакцинація саме їх препаратом істотно вплине на ситуацію в світі.