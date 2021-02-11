"Не ідеальна, але рятує життя": AstraZeneca захищає свою вакцину від COVID
Вакцина від коронавірусу розробки AstraZeneca не ідеальна, але врятує тисячі життів. І буде вироблятись масштабно.
Про це заявив виконавчий директор британо-шведської компанії Паскаль Сорио, повідомляє Reuters.
Він зазначив, що вони стануть найбільшим виробником вакцини в світі. Компанія планує вийти на виробництво 200 мільйонів доз до квітня.
"Ідеальна Вакцина? Ні. Але вона чудова. Хто ще зробить 100 мільйонів доз в лютому. Ми зможемо врятувати тисячі життів і це те, заради чого ми приходимо на роботу кожен день", - сказав Сорио.
Він упевнений, що в результаті вакцинація саме їх препаратом істотно вплине на ситуацію в світі.
Нагадаємо, в середу ВООЗ закликала не відмовлятися від вакцини AstraZeneca і використовувати її для всіх дорослих категорій населення, в тому числі і для людей старше 65 років.
Також повідомлялося, що компанія AstraZeneca підписала договір з німецькою компанією Biologika. Згідно з угодою, AstraZeneca збільшити виробництво COVID-вакцини в Європі та забезпечити довгострокові можливості поставок препаратів.