"Не дурак, чтобы отказаться": Трамп объяснил, почему США примут люксовый Boeing от Катара

Трамп назвал возможный подарок от Катара "вкладом" и заявил, что США не могут отказаться от бесплатного самолета. По его словам, относительно молодой катарский самолет необходим для замены устаревшего Air Force One.

"Я это очень ценю. Я бы никогда не отказался от такого предложения. То есть, я мог бы быть дураком и сказать: "Нет, мы не хотим бесплатный, очень дорогой самолет". Но я подумал, что это замечательный жест", - сказал Трамп.

Он ответил, что после завершения президентства самолет "напрямую" передадут в его президентскую библиотеку.

"Я не буду им пользоваться", - отметил он.

Катар может подарить Трампу самолет

В минувшие выходные ABC News писало о том, что Катар готовится сделать Соединенным Штатам Америки роскошный подарок - самолет Boeing 747-8, более известный как "летающий дворец". Его могут использовать как новый Air Force One до конца президентского срока Дональда Трампа.