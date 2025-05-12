"Не дурак, чтобы отказаться": Трамп объяснил, почему США примут люксовый Boeing от Катара

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты не откажутся от люксового самолета Boeing 747-8, который может подарить Катар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Трамп назвал возможный подарок от Катара "вкладом" и заявил, что США не могут отказаться от бесплатного самолета. По его словам, относительно молодой катарский самолет необходим для замены устаревшего Air Force One.
"Я это очень ценю. Я бы никогда не отказался от такого предложения. То есть, я мог бы быть дураком и сказать: "Нет, мы не хотим бесплатный, очень дорогой самолет". Но я подумал, что это замечательный жест", - сказал Трамп.
Он ответил, что после завершения президентства самолет "напрямую" передадут в его президентскую библиотеку.
"Я не буду им пользоваться", - отметил он.
В минувшие выходные ABC News писало о том, что Катар готовится сделать Соединенным Штатам Америки роскошный подарок - самолет Boeing 747-8, более известный как "летающий дворец". Его могут использовать как новый Air Force One до конца президентского срока Дональда Трампа.
В то же время, пресс-атташе Катара в США Али аль-Ансари заявил, что эти сообщения "неточны", и предположил, что передача самолета в дар, по крайней мере, еще не завершена.
"Возможная передача самолета для временного использования в качестве Air Force One в настоящее время рассматривается Министерством обороны Катара и Министерством обороны США, но этот вопрос находится на рассмотрении соответствующих юридических отделов, и решение по нему еще не принято", - сказал он.
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