"Не будьте курортом для вбивць". Зеленський закликав Італію посилити санкції проти РФ

"Вторгнення не зупиняється майже місяць, значить потрібно ще більше санкцій, ще більше тиску, щоб Росія шукала не військові резерви або найманців десь в Лівії, а щоб Росія шукала мир. Щоб одна - єдина людина шукала мир", - зазначив Зеленський, маючи на увазі президента Росії Володимира Путіна.

За його словами, ті, хто в Росії віддає накази воювати, і ті, хто пропагують війну, використовують Італію як місце для відпочинку.

"Тому не будьте курортом для вбивць. Заблокуйте їм всю нерухомість, яхти, рахунки, заблокуйте активи всіх, хто має вплив в Росії. Нехай вони його застосують для миру, щоб коли-небудь повернутися до вас. Підтримайте більшість санкцій проти Росії, повне ембарго на торгівлю, починаючи з нафти, підтримайте заборону для російських кораблів заходити в свої порти. Не повинно бути жодного виключення з санкційного режиму для російських банків", - додав Зеленський.