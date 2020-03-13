"Не будемо чекати сотні хворих": Зеленський розповів про рішення РНБО по коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський розповів про рішення Ради національної безпеки і оборони України через коронавірус в Україні. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Президент зазначив, що Україна не буде чекати офіційної сотні або тисячі хворих коронавірусом.

"Саме тому ми діємо рішуче і на випередження. Перше: ми закриваємо кордон для іноземців. Два тижні іноземні громадяни не зможуть потрапити в Україну. Через два тижні це питання буде розглянуто повторно", - заявив він.

При цьому Зеленський додав, що найближчим часом інфекційні медустанови в кожному регіоні України будуть повністю забезпечені експрес-тестами.

"Постановою Кабміну вже виділено 100 млн гривень на засоби захисту. У разі потреби буде виділено 500 млн на закупівлю медобладнання для інтенсивної терапії за прискореною процедурою", - зазначив він.

Також президент зазначив, що невідкладно Інститутом молекулярної біології НАН України буде виготовлено 200 тис. експрес-тестів, а з державного резерву в заклади охорони здоров'я будуть передані 10 млн масок.

Нагадаємо, 11 березня Кабінет міністрів України ввів по всій країні карантин терміном на три тижні. Так, з 12 березня по 3 квітня в країні буде закрито всі школи, дитячі садочки і виші.

Сьогодні також стало відомо, що, для запобігання поширенню коронавірусу, Україна на два тижні закриє кордон для іноземців. При цьому, українці, які зараз за кордоном, зможуть повернутися додому.