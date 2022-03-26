НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку за останній тиждень

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 21 по 25 березня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 356,15 млн доларів і 246,23 млн євро. При цьому НБУ купив 3,5 млн доларів і 4,5 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Таким чином, НБУ збільшив продаж валюти. Згідно з даними Центробанку, за тиждень 14-18 березня НБУ продав 232,52 млн доларів і 332,18 млн євро, при цьому купив 44,30 млн доларів і 10,50 млн євро.

З початку року НБУ купив на міжбанку 1745,80 млн доларів та 69,67 млн євро. При цьому НБУ продав 3975,91 млн доларів і 687,46 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій склало -2 230,11 млн доларів і -617,79 млн євро.