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НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку за останній тиждень

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Україна, Субота 26 березня 2022 12:26
НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку за останній тиждень Фото: НБУ продав за тиждень 21-25 березня 356,15 млн доларів і 246,23 млн євро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 21 по 25 березня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 356,15 млн доларів і 246,23 млн євро. При цьому НБУ купив 3,5 млн доларів і 4,5 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, НБУ збільшив продаж валюти. Згідно з даними Центробанку, за тиждень 14-18 березня НБУ продав 232,52 млн доларів і 332,18 млн євро, при цьому купив 44,30 млн доларів і 10,50 млн євро.

З початку року НБУ купив на міжбанку 1745,80 млн доларів та 69,67 млн євро. При цьому НБУ продав 3975,91 млн доларів і 687,46 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій склало -2 230,11 млн доларів і -617,79 млн євро.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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