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НБУ створив сайт про роботу фінансової системи під час війни

Фото: НБУ створив сайт про роботу фінансової системи під час війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Щоб спростити шлях до інформації Національний банк України створив сайт про роботу фінансової системи та користування фінансовими послугами під час війни. Сайт отримав назву "Фінансова оборона України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Сайт НБУ складається із шести основних розділів: гривня, іноземна валюта, картки, кредити, депозити, страхування та додаткового сьомого, на якому зібрані питання щодо надання решти фінансових послуг.

"Він буде корисним як для громадян, які перебувають в Україні, так і для тимчасово переселених за кордон українців", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Національний банк України