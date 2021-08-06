НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку майже в два рази

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 2-6 серпня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 76,30 млн доларів. При цьому він не продавав долари на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 1237,60 млн доларів і продав 1 068,1 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 991,80 млн доларів.

Таким чином, НБУ скоротив покупку доларів майже в два рази в порівнянні з попереднім тижнем (136 млн доларів).

Нагадаємо, Національний банк України знизив планові обсяги щоденних інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення міжнародних резервів з 20 до 5 млн доларів. Новий норматив діятиме з 1 серпня до кінця 2021 року.

Як зазначили в НБУ, ситуація на валютному ринку цього року покращилася, а ринок стає все більш ліквідним. Відповідно, збільшується його здатність до самозбалансування і зменшується участь НБУ.