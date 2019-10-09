НБУ зберіг офіційний курс долара на колишньому рівні

Національний банк України (НБУ) на 10 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,70 гривень за долар, не змінивши його в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 10 жовтня встановлено на такому рівні: 2470,1001 гривень за 100 доларів (-0,602 гривень).

При цьому курс долара на 9 жовтня становить 2470,7021 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 3 копійки до 24,73 гривень за долар, курс купівлі до 24,71 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 27,14 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,70 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 8 жовтня (24,69)

У той же час в обмінних пунктах України 9 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 25,02 гривень за долар, курс євро знизився на 4 копійки до 27,49 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,69 (24,66 - 8 жовтня), продажу - 25,02 (25,04 - 8 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,96 (27,00 - 8 жовтня), продажу - 27,49 (27,53 - 8 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,48 (3,47 - 8 жовтня), продажу 3,87 (3,89 - 8 жовтня) грн за 10 рублів.