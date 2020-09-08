НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 9 вересня 2020 року встановив курс євро на рівні 32,79 гривень за євро. Це на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 9 вересня встановлено на такому рівні: 32,798 гривень за євро (-0,0119 грн). При цьому курс євро на 8 вересня становить 32,8099 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 8 вересня 2020 року, в обмінних пунктах курс євро знизився на 1 копійку до 32,88 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,41 (32,39 - 7 вересня), продажу - 32,88 (32,89 - 7 вересня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 11 копійок до 32,72 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,70 гривень за євро.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 9 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,80 гривень за долар. Курс на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 9 вересня встановлено на такому рівні: 27,8032 гривень за 1 долар (+0,0523 грн). При цьому курс долара на 8 вересня становить 27,7509 гривень за 1 долар.