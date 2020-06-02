НБУ знизив офіційний курс євро

Єдина європейська валюта подорожчала майже до 30 гривень
Національний банк України (НБУ) на 3 червня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,91 гривень за євро. Це на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 3 червня встановлено на такому рівні: 29,9185 гривень за євро (+0,1142 грн). При цьому курс євро на 2 червня становить 29,8043 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Сьогодні, 2 червня 2020 року, на готівковому ринку курс євро знизився на 8 копійок до 29,85 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,41 (29,42 - 1 червня), продажу - 29,85 (29,93 - 1 червня) грн за євро.
На міжбанку курс євро на продажу зріс на 17 копійок до 29,98 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,96 гривень за євро.
Національний банк України (НБУ) на 3 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,79 гривень за долар.
Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 червня встановлено на такому рівні: 26,7955 гривень за 1 долар (-0,0226 грн). При цьому курс долара на 2 червня становить 26,8181 гривень за 1 долар.
Автор: Олександр Білоус