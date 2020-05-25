НБУ знизив офіційний курс долара після різкого підвищення

Національний банк України (НБУ) на 25 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,75 гривень за долар. Курс на 1 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 25 травня встановлено на такому рівні: 26,7556 гривень за 1 долар (-0,0143 грн). При цьому курс долара на 21 травня становить 26,7699 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 22 травня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 26,75 гривень за долар, курс купівлі до 26,73 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 18 копійок до 29,19 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 22 травня довідковий курс на рівні 26,74 грн/долар, знизивши його порівняно з 21 травня (26,78 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 21 травня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 26,92 гривень за долар. Курс євро знизився на 4 копійки до 29,40 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,65 (26,64 - 21 травня), продажу - 26,92 (26,93 - 21 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,91 (28,93 - 21 травня), продажу - 29,40 (29,44 - 21 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,25 (3,25 - 21 травня), продажу 3,72 (3,72 - 21 травня) грн за 10 рублів.