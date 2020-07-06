НБУ знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 7 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,12 гривень за долар. Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 7 липня встановлено на такому рівні: 27,1269 гривень за 1 долар (-0,0447 грн). При цьому курс долара на 6 липня становить 27,1716 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 6 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 27,20 гривень за долар, курс купівлі до 27,21 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 23 копійки до 30,71 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 6 липня довідковий курс на рівні 27,17 грн/долар, знизивши його порівняно з 3 липня (27,19 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 8 копійок до 27,20 гривень за долар. Курс євро знизився на 1 копійку до 30,62 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,91 (26,96 - 3 липня), продажу - 27,20 (27,28 - 3 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,05 (30,03 - 3 липня), продажу - 30,62 (30,63 - 3 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,43 (3,46 - 3 липня), продажу 3,84 (3,88 - 3 липня) грн за 10 рублів.