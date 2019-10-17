НБУ знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 10 копійок

Національний банк України (НБУ) на 18 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,73 гривень за долар, що на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 18 жовтня встановлено на такому рівні: 2473,3852 гривень за 100 доларів (-10,1392 гривень).

При цьому курс долара на 17 жовтня становить 2483,5244 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, Нагадаємо, сьогодні міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 24,76 гривень за долар, курс купівлі до 24,72 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 27,43 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,72 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 16 жовтня (24,82).

У той же час в обмінних пунктах України 17 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 8 копійок до 24,91 гривень за долар, курс євро виріс на 1 копійку до 27,58 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,64 (24,70 - 16 жовтня), продажу - 24,91 (24,99 - 16 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,11 (27,09 - 16 жовтня), продажу - 27,58 (27,57 - 16 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,50 (3,50 - 16 жовтня), продажу 3,88 (3,88 - 16 жовтня) грн за 10 рублів.