НБУ знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 5 копійок

Національний банк України (НБУ) на 20 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,33 грн/долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 20 червня встановлено на такому рівні: 2633,4256 гривень за 100 доларів (-5,4171 гривень).

При цьому курс долара на 19 червня становить 2638,8427 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 19 червня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 8 копійок до 26,31 гривень за долар, курс купівлі до 26,28 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок до 29,44 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 26,46 гривень за долар, купівлі знизився на 5 копійок до 26,21 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 12 копійок до 29,73 гривень за євро.