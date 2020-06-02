НБУ знизив на 2 червня офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав ще на 5 копійок

Національний банк України (НБУ) на 2 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,81 гривень за долар. Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 2 червня встановлено на такому рівні: 26,8181 гривень за 1 долар (-0,0504 грн). При цьому курс долара на 1 червня становить 26,8685 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара знижується третій день поспіль після досягнення рівня 27 гривень 28 травня.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 1 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,85 гривень за долар, курс купівлі до 26,81 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 29,89 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 1 червня довідковий курс на рівні 26,82 грн/долар, знизивши його порівняно з 29 травня (26,87 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 1 червня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 8 копійок до 26,94 гривень за долар. Курс євро виріс на 7 копійок до 29,93 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,71 (26,79 - 29 травня), продажу - 27,02 (26,94 - 29 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,42 (29,40 - 29 травня), продажу - 29,93 (29,86 - 29 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,35 (3,33 - 29 травня), продажу 3,85 (3,83 - 29 травня) грн за 10 рублів.

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Автор: Олександр Білоус