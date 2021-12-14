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НБУ різко підняв курс долара. Але утримує його нижче 27 гривень

Автор: Ілона Свиридова

Національний банк України (НБУ) на 15 грудня 2021 року підняв офіційний курс до позначки 26,99 гривень за долар. Курс піднявся на 11 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 15 грудня встановлено на такому рівні: 26,9985 гривень за 1 долар (+0,1139 грн). При цьому курс долара на 14 грудня становить: 26,8846 гривень за 1 долар.

Фото: курси валют на 15 грудня

Таким чином, курс долара перейшов до зростання після зниження протягом тижня.

Фото: динаміка курсу долара

Міжбанк

Сьогодні міжбанк відкрився зниженням курс долара у продажу до позначки 26,95 гривень. Але протягом дня американська валюта перейшла до зростання і за годину до закриття сесії торгується на рівні 27,08 гривень.

Прогноз

Як розповіли опитані РБК-Україна банкіри, курс долара в 2022 році знаходитиметься в коридорі 26-28 гривень. При цьому на його поведінку може вплинути кілька факторів, а повторна загроза ескалації конфлікту між Росією і Україною може знову розбалансувати ситуацію.

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