НБУ різко підняв курс долара. Але утримує його нижче 27 гривень

Офіційний курс гривні до долара на 15 грудня встановлено на такому рівні: 26,9985 гривень за 1 долар (+0,1139 грн). При цьому курс долара на 14 грудня становить: 26,8846 гривень за 1 долар.

Фото: курси валют на 15 грудня

Таким чином, курс долара перейшов до зростання після зниження протягом тижня.

Фото: динаміка курсу долара

Міжбанк

Сьогодні міжбанк відкрився зниженням курс долара у продажу до позначки 26,95 гривень. Але протягом дня американська валюта перейшла до зростання і за годину до закриття сесії торгується на рівні 27,08 гривень.

Прогноз

Як розповіли опитані РБК-Україна банкіри, курс долара в 2022 році знаходитиметься в коридорі 26-28 гривень. При цьому на його поведінку може вплинути кілька факторів, а повторна загроза ескалації конфлікту між Росією і Україною може знову розбалансувати ситуацію.