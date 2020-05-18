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У НБУ розповіли про важливе нововведення з картами: торкнеться кожного українця

Lite » Стиль життя 18.05.2020 - 08:50
У НБУ розповіли про важливе нововведення з картами: торкнеться кожного українця
Коли в Україні можна буде знімати готівку в касах магазинів (фото: РБК-Україна)

У Національному банку розповіли про особливості переведення в готівку грошей для українців

Національний банк України порадував нововведенням. Скоро українці зможуть отримувати готівку з банківських карток прямо на касах магазинів і підприємств громадського харчування та послуг, які застосовують реєстратори розрахункових операцій, тобто термінали для оплати карткою на касі.

У пресслужбі НБУ говорять, що нові правила почнуть діяти вже з 1 серпня 2020-го.

У Нацбанку вважають, що ця послуга допоможе детінізації економіки, а також розвитку безготівкового сегмента і зростання фінансової інклюзії (доступності, безпеки і фінансової грамотності) українців в цілому.

"З 1 серпня 2020 власникам електронних платіжних засобів (наприклад, платіжних карток) стане простіше отримувати готівку з кас підприємств торгівлі, громадського харчування та послуг, що застосовують реєстратори розрахункових операцій (з відповідною реєстрацією)", - йдеться в повідомленні.

У НБУ також дозволили торговельним підприємствам використовувати електронні розрахункові документи та електронні фіскальні звітні чеки. А з 1 липня 2020-го розширять можливості бізнесу з переказу готівки в гривнях через фінансові установи, які отримали ліцензію НБУ на такі операції.

Раніше ми писали, коли в Києві зможуть запрацювати торгово-розважальні центри. У КМДА розповіли, які труднощі можуть виникнути через відкриття ТРЦ.

Автор: Світлана Дудукало

Теги Новини України Національний банк України
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