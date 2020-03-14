У НБУ прогнозують зміну структури світової економіки через коронавірус

Пандемія коронавірусу змінить структуру світової економіки. Про це сказав заступник голови Національного банку Олег Чурій сказав в інтерв’ю Радіо НВ.

Як зазначив Чурій, поки що прогнозувати наслідки досить складно, оскільки ситуація динамічно розвивається.

"Економіка така річ, що вона буде пристосовуватися. Ми, напевно, в кінці будемо мати трішки іншу економіку світову. Вона, напевно, буде більш диджиталізована, частина робітників буде працювати з дому, дистанційно", - сказав він.

Крім того, Чурій вважає, що певні галузі економіки можуть виграти в результаті. "Наприклад, якщо говорити про інтернет-компанії", - сказав він і додав, що це також стосується телевізійних продуктів.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України з понеділка 16 березня 2020 року переводить частину працівників на дистанційну роботу з метою зниження ризиків поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої вірусом COVID-19 (коронавірус).

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародне агентство S&P Global Ratings знизило прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 2020 рік з 3,0% до 2,5%. За даними агентства, спалах коронавірусу являє собою серйозний ризик зниження економки, як безпосередньо, так і через його вплив на попит і ціни на основні експортні товари України.