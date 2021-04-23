НБУ попередив про економічні втрати через низький рівень вакцинації в Україні
Одним з ризиків оновленого макропрогнозу Національного банку України (НБУ) є низький рівень вакцинації в Україні. Відновлення економічного зростання залежить від швидкості приборкання епідемії всередині країни.
Про це йдеться в "Інфляційному звіті" Національного банку України (квітень 2021 року).
"Низький темп вакцинації в Україні створює додатковий ризик майбутніх економічних втрат за одночасного посилення інфляційного тиску в умовах відновлення глобальної економіки", - йдеться в огляді.
Згідно з оновленим прогнозом НБУ, економіка України зросте на 3,8% у 2021 році завдяки глобальному відновленню, сприятливим умовам торгівлі та пом’якшенню карантинних обмежень. У 2022-2023 роках зростання економіки буде близьким до 4%.
Як зазначається у звіті, більшість секторів економіки вже адаптувалися до діяльності в умовах карантину, тому за підсумками року прогнозується нарощування виробництва. "Цьому сприятиме стрімке відновлення світової економіки на тлі монетарних та фіскальних стимулів у більшості країн, а також прискорені темпи вакцинації від коронавірусу", - йдеться в огляді.
Відповідно для української економіки сформуються сприятливі умови торгівлі, від яких найбільший поштовх отримають експортоорієнтовані галузі (зокрема промисловість та сільське господарство).
"Швидкість приборкання епідемії всередині країни визначатиме терміни повноцінного відновлення в чутливому до карантину секторі послуг. Послаблення карантинних обмежень та зменшення рівня невизначеності сприятимуть поліпшенню споживчих настроїв та активізації бізнесу. Відповідно вже з ІІ кварталу 2021 року очікується зростання ВВП у річному вимірі", - зазначається в огляді.
Нагадаємо, у квітні 2021 року Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2021 році з 4,2% до 3,8%.
Міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує повільну вакцинацію від коронавірусу в Україні. До середини року можна буде забезпечити менше 3% населення.