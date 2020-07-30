НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 8 копійок

Національний банк України (НБУ) на 31 липня 2020 року встановив курс євро на рівні 32,54 гривень за євро. Це на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 31 липня встановлено на такому рівні: 32,547 гривень за євро (+0,0774 грн). При цьому курс євро на 30 липня становить 32,4696 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 30 липня 2020 року, в обмінних пунктах курс євро знизився на 4 копійки до 32,55 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,00 (32,02 - 29 липня), продажу - 32,55 (32,59 - 29 липня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 20 копійок до 32,69 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,66 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 31 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,69 гривень за долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 30 липня встановлено на такому рівні: 27,6867 гривень за 1 долар (+0,0016 грн). При цьому курс долара на 28 липня становить 27,6851 гривень за 1 долар.