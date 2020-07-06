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НБУ підвищив офіційний курс євро

Новини » Економіка     06.07.2020 - 17:45
НБУ підвищив офіційний курс євро
Фото: єдина європейська валюта (прес-служба НБУ)

Єдина європейська валюта подорожчала на 22 копійки

Національний банк України (НБУ) на 7 липня 2020 року встановив курс євро на рівні 30,72 гривень за євро. Це на 22 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 7 липня встановлено на такому рівні: 30,7226 гривень за євро (+0,2157 грн). При цьому курс євро на 6 липня становить 30,5069 гривень за євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 6 липня 2020 року, на готівковому ринку курс євро знизився на 1 копійку до 30,62 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,05 (30,03 - 3 липня), продажу - 30,62 (30,63 - 3 липня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 3 копійки до 30,52 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,49 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 7 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,12 гривень за долар.

Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 7 липня встановлено на такому рівні: 27,1269 гривень за 1 долар (-0,0447 грн). При цьому курс долара на 6 липня становить 27,1716 гривень за 1 долар.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Курс єврокурс НБУКурс гривні
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