НБУ підвищив офіційний курс долара на 4 січня

Офіційний курс гривні до долара на 4 січня 2022 року встановлений на рівні 27,27 гривень за долар. Курс зріс на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 31 грудня - 4 січня 2022 року встановив курс на такому рівні: 27,2782 гривень за 1 долар (+0,0705 грн). При цьому курс долара на 30 грудня становить: 27,2077 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні, щодня встановлюється НБУ, за 2021 рік впав на 3,5% (порівняно з 28,2746 на 31 грудня 2020 року). Середньорічне значення склало 27,2862 грн/Долар.

Скріншот (bank.gov.ua)