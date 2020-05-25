НБУ підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 26 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,87 гривень за долар. Курс на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 26 травня встановлено на такому рівні: 26,8742 гривень за 1 долар (+0,1186 грн). При цьому курс долара на 25 травня становить 26,7556 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 25 травня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 26,90 гривень за долар, курс купівлі - 26,87 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 29,26 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 25 травня довідковий курс на рівні 26,87 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 22 травня (26,74 грн).

Готівковий ринок

У той же час в обмінних пунктах України 21 травня курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 9 копійок до 27,01 гривень за долар. Курс євро знизився на 3 копійки до 29,37 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,73 (26,65 - 22 травня), продажу - 27,01 (26,92 - 22 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,90 (28,91 - 22 травня), продажу - 29,37 (29,40 - 22 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,29 (3,25 - 22 травня), продажу 3,77 (3,72 - 22 травня) грн за 10 рублів.