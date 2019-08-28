НБУ підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 29 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,22 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 29 серпня встановлено на такому рівні: 2522,1856 гривень за 100 доларів (+5,6926 гривень).

При цьому курс долара на 28 серпня становить 2516,493 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 28 серпня Міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 6 копійок до 25,21 гривень за долар, курс купівлі до 25,18 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 27,95 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 25,22 гривень за долар, підвищив його у порівнянні з 27 серпня (25,17).

У той же час в обмінних пунктах України 28 серпня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 25,26 гривень за долар, курс євро виріс на 3 копійки до 28,10 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,02 (24,99 - 27 серпня), продажу - 25,26 (25,25 - 27 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,63 (27,60 - 27 серпня), продажу - 28,10 (28,07 - 27 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,49 (3,49 - 27 серпня), продажу 3,86 (3,88 - 27 серпня) грн за 10 рублів.